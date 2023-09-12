12 сентября, 14:52,
обновлено 12 сентября, 15:16

Замглавы Минздрава РФ Олега Салагая не пустили в Данию

Владимир Гердо/ ТАСС
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
© Владимир Гердо/ ТАСС

В диппредставительстве России сообщили, что в Копенгагене проходит региональное совещание ВОЗ

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю, который планировал принять участие в проходящем в Копенгагене региональном совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства в Копенгагене.

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"12-14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание ВОЗ. Предполагалось участие в этом мероприятии статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения О. О. Салагая. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию", - указывается в тексте.

Отмечается, что тем самым власти королевства "беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран - участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене".

В российском диппредставительстве подчеркнули, что намерены "добиваться от датских властей объяснений и извинений по поводу произошедшего инцидента". 

Теги:
ДанияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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