Замглавы Минздрава РФ Олега Салагая не пустили в Данию

В диппредставительстве России сообщили, что в Копенгагене проходит региональное совещание ВОЗ

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Дании отказали во въезде в страну заместителю министра здравоохранения России Олегу Салагаю, который планировал принять участие в проходящем в Копенгагене региональном совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства в Копенгагене.

"12-14 сентября в Копенгагене проходит региональное совещание ВОЗ. Предполагалось участие в этом мероприятии статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения О. О. Салагая. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию", - указывается в тексте.

Отмечается, что тем самым власти королевства "беспардонно нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на мероприятия в Дании официальных представителей стран - участниц ВОЗ, в том числе России, учитывая, что Европейское региональное бюро ВОЗ расположено в Копенгагене".

В российском диппредставительстве подчеркнули, что намерены "добиваться от датских властей объяснений и извинений по поводу произошедшего инцидента".