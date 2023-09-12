Ученые Северного Кавказа привлекли искусственный интеллект к подбору туров для россиян

Сервис поиска путешествий на основе ИИ анализирует интересы пользователей и предлагает наиболее подходящие варианты отдыха

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Молодые ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали сервис по поиску путешествий на основе искусственного интеллекта. Это позволяет учитывать все предпочтения и ожидания туристов, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

В создании проекта сделали акцент на локализацию, сервис, в первую очередь, ведет поиск путешествий по регионам России. "Проект, разработанный молодыми учеными СКФУ, является примером инновационного подхода к развитию туризма. Уверен, что такие проекты и инициативы помогут усовершенствовать экосистему туризма и индустрию гостеприимства как Северного Кавказа, так и России в целом", - цитирует пресс-центр ректора Дмитрия Беспалова.

В вузе отмечают, что по функционалу сервис сможет обойти известные зарубежные туристические сервисы, где ведется поиск стандартных пакетных туров для всех клиентов. "Пользователи, не имеющие четкого плана для отпуска, выбирают теги по интересам, а затем алгоритмы анализируют выбранные варианты и на их основе предлагают наиболее подходящие туры. Таким образом, мы дарим клиентам персонализированные и уникальные путешествия", - отметил основной разработчик проекта Юрий Петросян.

Проект уже получил поддержку Фонда содействия инновациям. В будущем разработчики планируют адаптировать поиск к особенностям национальных культур и традиций, что позволит выбирать туры в соответствии с интересами конкретных национальных аудиторий.