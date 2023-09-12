В Москве специалисты проверили соединения на газопроводах более 15 тыс. раз с начала года

Около 3 тыс. полиэтиленовых и стальных сварных соединений проверили с помощью ультразвука

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 15,3 тыс. сварных соединений на газопроводах проверили столичные газовики с начала 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

"За первые восемь месяцев года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 15,3 тыс. сварных соединений. Специальный контроль сварки швов газопровода применяется для обеспечения безопасного пользования газопроводом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверить герметичность сварного шва можно двумя способами: рентгеновским и ультразвуковым. Сама проверка называется дефектоскопией. Рентгеновским способом контролируются только стальные соединения, этот метод с начала года применили 12,3 тыс. раз. Ультразвуком проверили 3 тыс. полиэтиленовых и стальных сварных соединений.

"Принцип ультразвуковой дефектоскопии основан на фиксировании колебаний ультразвуковых волн, которые отражаются от границы поверхностей газопроводов, в том числе дефектов сварных соединений. На мониторе специалист сразу видит показания прибора", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что для рентгеновской дефектоскопии используют рентгеновские установки: лучи проходят сквозь металл, что фиксируется на фотопленке или цифровом носителе. Благодаря передвижной лаборатории, разработанной АО "Мосгаз", результаты проверки можно получить прямо на месте, что позволяет быстро выявлять и устранять производственный брак.

"Применение современных технологий контроля качества позволяет обеспечить высокий уровень выполнения работ, надежность сварки и безопасность использования газопроводов в течение всего срока их службы", - заключили в компании.