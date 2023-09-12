В Дагестане приостановили работу 60 АЗС с начала 2023 года из-за нарушений

Многие из закрытых станций работали без соответствующей лицензии и с нарушением правил пожарной безопасности

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Деятельность 60 автозаправочных станций приостановлена в Дагестане с начала года из-за выявленных нарушений. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

"С начала 2023 года приостановлена деятельность 60 АЗС, в том числе 13 АЗС находятся на территории Махачкалы", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в управлении, деятельность АЗС была приостановлена из-за выявленных нарушений. Многие из закрытых станций работали без соответствующей лицензии и с нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что несколько десяток заправок в городах и районах региона были закрыты добровольно владельцами станций.

В августе проверки АЗС были инициированы Кавказским управлением Ростехнадзора после взрыва в пригороде Махачкалы напротив АЗС. Инспекторы проверили около 600 заправок региона и выявили более 3,5 тыс. нарушений. Более 500 справок по результатам проверок были направлены в адрес прокуратуры.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате погибли 35 человек, 84 пострадали. 16 человек в тяжелом состоянии были эвакуированы в московские клиники. Следственный комитет возбудил уголовное дело.