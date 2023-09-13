"Известия": кабмин поддержал законопроект о переселении малоимущих в квартиры по соцнайму

Аренда от государства составит 20 руб за квадратный метр

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект Министроя о переселении малоимущих граждан, проживающих в аварийных домах, в квартиры по договору соцнайма вне очереди. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на копию решения правкомиссии кабмина.

Как отмечает газета, аренда от государства составит 20 руб за квадратный метр. В документе также сказано, что внеочередное предоставление помещений по договорам соцнайма как нанимателям, неликвидное жилье которых также обеспечено по такому договору, так и собственникам предусматривается, "если их единственные жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что исключение составят жильцы домов, земельные участки из-под которых изъяты для государственных или муниципальных нужд. Как сообщила "Известиям" член Общественного совета при Минстрое, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, переселенцам предоставляют новое равноценное жилье, если территория изымается под строительство дорог или под комплексное развитие территорий.

В мае 2023 года Минстрой РФ разместил на едином портале публикации проектов нормативно-правовых актов соответствующий законопроект. До заключения договора социального найма таких людей будут переселять в жилые помещения маневренного фонда. В качестве альтернативы социального жилья законопроектом предлагается выплачивать компенсации.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в действующие программы расселения аварийного жилья включены почти 118,9 тыс. кв. м, которые принадлежат малоимущим людям. Еще почти 142,9 тыс. м не включены в программу. В этой связи "реализация законопроекта повлечет за собой необходимость выделения дополнительных ассигнований из местных бюджетов", отмечается в документе.