В вузе Якутии количество африканских студентов выросло за шесть лет в пять раз

По словам ректора Северо-Восточного федерального университета Анатолия Николаева, в приоритете у африканских студентов находятся специальности, связанные с инженерной деятельностью, геологоразведкой и цифровизацией

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Число африканских студентов, обучающихся в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии, выросло за шесть лет в пять раз, с 36 до 183. Об этом сообщил ТАСС ректор СВФУ Анатолий Николаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"За последние годы количество африканских студентов выросло: от нескольких десятков - в 2018 году было 36 студентов - до 183. Это студенты из 22 стран Африки", - сказал Николаев. По его словам, интерес к вузу у стран Африки растет.

По информации ректора, если ранее наибольший интерес у африканских студентов вызывали специальности, связанные со знанием языков и медициной, то сейчас в приоритете находятся специальности, связанные с инженерной деятельностью, геологоразведкой и цифровизацией.

На втором саммите Россия - Африка Северо-Восточный федеральный университет предложил создать Сибирско-Африканский консорциум, чтобы объединить усилия сибирских региональных университетов-партнеров СВФУ и африканских вузов Нигерии, Камеруна, Мали и других. Заинтересованность в присоединении к инициативе СВФУ и свою поддержку выразили вузы-партнеры СВФУ - Университет Дуалы (Камерун) и Университет имени Ахмеда Баба (Мали).

СВФУ - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Якутии и Чукотском автономном округе. В вузе обучаются свыше 19 тыс. человек.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.