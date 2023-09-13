В Москве ожидаются переменная облачность и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на четверг - до плюс 5 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.