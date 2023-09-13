13 сентября, 04:36
Восточный экономический форум

На Всемирном фестивале молодежи пройдет турнир по интеллектуальным играм

Как сообщил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, он может стать рекордным по числу участников

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Турнир по интеллектуальным играм пройдет на Всемирном фестивале молодежи, он будет проводиться на разных языках и может стать рекордным по числу участников, сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Всемирный фестиваль молодежи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона" генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Недавно прошел финал школьного направления, школьной "Лиги знаний", наш интеллектуальный турнир, он, пожалуй, самый масштабный в России, в нем приняли участие более 4 тыс. ребят. <...> Кстати, "Что? Где? Когда?" тоже становится частью нашего направления "Знание. Первые". И, вдохновляясь результатами, мы решили выйти на международный уровень и провести турнир в рамках фестиваля молодежи на разных языках, про разные страны, не только про Россию, про разные знания вообще. Я надеюсь, что он станет рекордным по количеству участников, текущий рекорд в Книге рекордов Гиннеса - 4,6 тыс. или 4,9 тыс., <...> мы рассчитываем до 10 тыс. набрать", - сказал Древаль.

Он добавил, что также на фестивале планируется провести просветительский марафон "Знание. Первые". В течение недели, во время которой будет проходить фестиваль, будет работать кинолекторий, на котором будут представлены шедевры российского и мирового кинематографа.

"Еще один интересный проект: мы сейчас запустили фотоконкурс о России, то, как видят фотографы - любители и профессионалы - нашу страну, чем они гордятся, о достижениях нашей страны в 21 веке через фото. Выставку победителей мы хотим тоже организовать на фестивале и таким образом познакомить с достижениями нашей страны", - сказал Древаль.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияПриморский крайВосточный экономический форум
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