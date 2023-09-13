На Всемирном фестивале молодежи пройдет турнир по интеллектуальным играм

Как сообщил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль, он может стать рекордным по числу участников

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Турнир по интеллектуальным играм пройдет на Всемирном фестивале молодежи, он будет проводиться на разных языках и может стать рекордным по числу участников, сообщил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Всемирный фестиваль молодежи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона" генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

"Недавно прошел финал школьного направления, школьной "Лиги знаний", наш интеллектуальный турнир, он, пожалуй, самый масштабный в России, в нем приняли участие более 4 тыс. ребят. <...> Кстати, "Что? Где? Когда?" тоже становится частью нашего направления "Знание. Первые". И, вдохновляясь результатами, мы решили выйти на международный уровень и провести турнир в рамках фестиваля молодежи на разных языках, про разные страны, не только про Россию, про разные знания вообще. Я надеюсь, что он станет рекордным по количеству участников, текущий рекорд в Книге рекордов Гиннеса - 4,6 тыс. или 4,9 тыс., <...> мы рассчитываем до 10 тыс. набрать", - сказал Древаль.

Он добавил, что также на фестивале планируется провести просветительский марафон "Знание. Первые". В течение недели, во время которой будет проходить фестиваль, будет работать кинолекторий, на котором будут представлены шедевры российского и мирового кинематографа.

"Еще один интересный проект: мы сейчас запустили фотоконкурс о России, то, как видят фотографы - любители и профессионалы - нашу страну, чем они гордятся, о достижениях нашей страны в 21 веке через фото. Выставку победителей мы хотим тоже организовать на фестивале и таким образом познакомить с достижениями нашей страны", - сказал Древаль.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.