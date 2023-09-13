В кабмине не поддержали проект о бесплатном предоставлении земли семьям после 10 лет брака

В правительстве назвали законопроект избыточным

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. Текст проекта отзыва комиссии есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв правительства РФ в июле 2023 года. Инициативой предлагается закрепить возможность предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно в собственность гражданам, которые состоят не менее 10 лет в браке и имеют одного ребенка и более.

В кабмине напомнили, что Земельным кодексом РФ уже "установлены случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно гражданину, а также особенности их предоставления отдельным категориям граждан. Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование представляется избыточным", - указывается в проекте отзыва.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - отмечается в документе.