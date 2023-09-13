В Москве за шесть лет отремонтировали 130 зданий школ искусств

Для некоторых школ построили новые здания

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. За шесть лет реализации проекта "Искусство - детям" в Москве отремонтировали 130 зданий столичных школ искусств, для некоторых школ построили новые здания. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"Капитальный ремонт провели на 29 объектах. Их площадь составила около 22,7 тыс. кв. м. Кроме того, специалисты благоустроили более 8 га прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые здания построили для детской музыкальной школы имени Ференца Листа структурного подразделения Московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково" (4 187,2 кв. м), Детской школы искусств имени М. И. Глинки (3,5 тыс. кв. м) и Киевской детской музыкальной школы в здании культурного центра "Киевский" (573,9 кв. м).

Капитальный ремонт провели в детских школах искусств имени А. А. Алябьева и С. Т. Рихтера, детской музыкальной хоровой школе "Весна" имени А. С. Пономарева, детской музыкальной школе имени Г. В. Свиридова и других. До конца этого года отремонтируют еще 19 зданий, а в четырех завершат капитальный ремонт. Для школ искусств закупят тысячу комплектов специальной учебной мебели, 500 единиц музыкальных инструментов и 1,3 тыс. единиц технологического и учебного оборудования.

"Такой масштабный проект в столице реализуют впервые. Строительство и ремонт зданий образовательных учреждений департамента культуры, приобретение нового оборудования, мебели и музыкальных инструментов, развитие новых направлений обучения - важнейшая часть в модернизации детских школ искусств", - сообщается на официальном сайте мэра столицы.