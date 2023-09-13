Глава Камчатки заявил, что пеплопад не будет иметь долгосрочных последствий

По словам Владимира Солодова, природа очищается, и поселки находятся в приличном состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Пеплопад, вызванный извержением вулкана Шивелуч на Камчатке, не будет иметь долгосрочных последствий, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме.

"Долгосрочных последствий не будет. Мы видим, что природа очищается, сами поселки находятся в приличном состоянии, мы мониторим состояние здоровья жителей. <…> Благодаря слаженным действиям жизнь постепенно возвращается в нормальное русло", - сказал он.

Однако, добавил Солодов, у извержения вулкана есть и стратегические последствия. "Мы понимаем, что такие пеплопады будут повторяться, нам нужно к этому готовиться. Мы должны развивать исследование извержений и быть к ним готовыми, чтобы это была не спонтанная история для нас, а чтобы мы понимали особенности пепла и были более готовы к нему", - пояснил губернатор.

В этом году Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля. Тогда высота пеплового облака над вулканом достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см. Пеплопады прошли также в поселках Майский и Козыревск. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана.