"Макет Москвы" на ВДНХ в рамках празднования Дня города посетили более 13 тыс. человек

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в частности, отметил, что 8 сентября павильон в рамках экскурсий посетили около 3 тыс. учеников столичных школ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ в период празднования Дня города посетили свыше 13 тыс. человек. Среди гостей были не только жители столицы, но и представители других городов и стран, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"С 8 по 10 сентября павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ посетили более 13 тыс. человек. В эти дни здесь проходили развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню города", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, в частности, 8 сентября павильон в рамках экскурсий посетили около 3 тыс. учеников столичных школ. В субботу и воскресенье отметить День города в "Макет Москвы" пришли более 10 тыс. гостей.

"Посмотреть макет Москвы и присоединиться к празднованию Дня города в основном приходили москвичи семьями, компаниями, группами. Также были гости из других городов страны: Красноярска, Екатеринбурга, Казани, Севастополя, Калининграда. Из иностранных гостей были гости из Китая, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Японии", - привели в тексте слова Левкина.

В пресс-службе добавили, что с 2017 года "Макет Москвы" посетили свыше 1,7 млн человек.