На портале "Узнай Москву" опубликовали подборку онлайн-квизов о музеях города

Всего на портале доступно свыше 100 тематических квизов, из них 13 посвящены музеям

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подборка онлайн-викторин, посвященных музеям столицы, опубликована на портале "Узнай Москву". Школьникам и их родителям предлагают отгадать загадки Биологического музея имени К. А. Тимирязева, познакомиться с экспонатами Музея космонавтики и проверить знания о жизни и творчестве известных личностей, среди которых Михаил Булгаков, Марина Цветаева и Сергей Есенин, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологи (ДИТ) Москвы.

"Специально к новому учебному году команда проекта "Узнай Москву" подобрала несколько познавательных викторин, которые помогут проверить свою эрудицию и познакомиться поближе с экспозициями столичных музеев. Всего на портале доступно более 100 тематических квизов, из них 13 посвящены музеям города. При желании пользователи могут посетить понравившийся музей, а затем пройти соответствующий квиз в мобильном приложении "Узнай Москву", - отмечается в сообщении.

Так, узнать больше о строении человеческого тела, науке и современных исследованиях можно с помощью квиза, который включает в себя вопросы о Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева. В этом музее москвичи могут узнать об обитателях нашей планеты, а онлайн-викторина позволит совершить путешествие по его залам. Тем, кто интересуется биологией, также может понравиться викторана "Прикоснись к науке!" Дарвиновского музея, она посвящена флоре и фауне. Отвечая на вопросы, пользователям нужно вспомнить, какая кость в скелете человека самая длинная, в какой части языка расположены рецепторы сладкого вкуса и какой класс животных является самым большим по числу видов.

"Для любителей литературы есть несколько квизов. Один из них погрузит участников в мистическую атмосферу произведений Михаила Булгакова. Викторина познакомит с яркими эпизодами из жизни писателя, приоткроет тайны Москвы и "нехорошей квартиры", где жили Берлиоз и Степа Лиходеев из романа "Мастер и Маргарита". Квиз "Дом, в который не стучатся" посвящен Марине Цветаевой. Стихи и проза, написанные ею в доме 6 в Борисоглебском переулке, стали классикой русской литературы, а само здание - свидетелем и хранителем жизни и быта поэта. Пользователям предстоит ответить на вопросы об экспозиции музея, а также о биографии и творчестве Марины Цветаевой", - отметили в департаменте.

Кроме того, на портале "Узнай Москву" опубликован квиз, который расскажет о Музее космонавтики. Это один из крупнейших научно-технических музеев России. Его история началась в 1964 году, когда появился монумент "Покорителям космоса". Современная экспозиция расположена в восьми выставочных залах, а коллекция насчитывает более 100 тыс. экспонатов.

"Узнать больше о музеях столицы можно в специальном разделе. В нем собраны описания и фотографии свыше 400 столичных музеев. Портал "Узнай Москву" - совместный проект столичных Департамента информационных технологий, Департамента культуры, Департамента культурного наследия и Департамента образования и науки. На сайте можно найти свыше 250 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2,2 тыс. зданий, 695 памятников и 470 исторических мест", - заключили в пресс-службе.