Цивилев поставил задачу в ближайшие пять лет добиться роста населения Кузбасса

По словам главы Кемеровской области, в регионе, в частности, наблюдается большой дефицит кадров

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Главная задача властей Кемеровской области на ближайшие пять лет - добиться роста численности населения в регионе. Об этом заявил кемеровский губернатор Сергей Цивилев на церемонии вступления в должность.

"Кузбасс является убывающим регионом. Да, мы поменяли этот тренд, но все равно наш регион убывает. Поэтому главная задача на следующую пятилетку - кардинально изменить этот тренд. Наш регион должен стать не убывающим, а прибывающим по населению. Без решения этой задачи не будет развития экономики", - сказал Цивилев.

Он отметил, что в регионе наблюдается большой дефицит кадров. Так, центры занятости предлагают более 50 тыс. вакансий, притом что на учете в них стоят 10 тыс. человек.

С 8 по 10 сентября в Кузбассе прошли выборы губернатора, на которых победил Цивилев, возглавивший регион в 2018 году. Он набрал 85% голосов избирателей при явке в 81%.