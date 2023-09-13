В Москве отремонтировали 130 зданий школ искусств за шесть лет

До конца этого года отремонтируют еще 19 зданий

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ремонт школ искусств Москвы за шесть лет реализации проекта "Искусство - детям" провели на 130 объектах. Кроме того, специалисты благоустроили более восьми га прилегающих территорий, сообщается на портале мэра Москвы.

"За шесть лет реализации проекта "Искусство - детям" в Москве отремонтировали 130 зданий столичных школ искусств общей площадью более 200 тыс. кв. м. Для некоторых школ построили новые здания. Капитальный ремонт провели на 29 объектах. Их площадь составила около 22,7 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Новые здания построили для детской музыкальной школы им. Ференца Листа - структурного подразделения Московской городской объединенной детской школы искусств "Кусково", детской школы искусств им. Глинки и Киевской детской музыкальной школы в здании культурного центра "Киевский". До конца этого года отремонтируют еще 19 зданий, а в четырех завершат капитальный ремонт. Для школ искусств закупят 1 тыс. комплектов специальной учебной мебели, 500 единиц музыкальных инструментов и 1,3 тыс. единиц технологического и учебного оборудования.

В Москве работает 149 образовательных организаций департамента культуры, где проходит обучение по всему спектру направлений образования в сфере культуры и искусства. Помимо детских школ искусств, в их число входят Московский государственный институт музыки им. Шнитке, общеобразовательная школа с дополнительным образованием "Класс-центр", а также музыкальные, театральные, хореографические, музыкально-театральный и театрально-художественный колледжи.