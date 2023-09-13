На горнолыжном курорте Сочи из-за грозового фронта приостановили работу канатных дорог

В связи с погодными условиями также временно не будут работать качели на пике и тюбинг

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Работу канатных дорог приостановили на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи из-за приближающегося грозового фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Канатная дорога-4 и Канатная дорога-5 закрыты в связи с приближением грозового фронта", - говорится в сообщении.

Также на курорте "Роза Хутор" в связи с погодными условиями приостановили работу качели на пике и тюбинг.

По прогнозу синоптиков, 13 сентября в горных районах Краснодарского края пройдут кратковременные дожди с грозами. Ранее объявили штормовое предупреждение, синоптики до конца суток прогнозируют вблизи Сочи на участке Магри - Веселое опасность формирования смерчей над морем.