Между Белгородом и Прохоровкой начал курсировать туристический поезд

Рейсы будут осуществляться по средам и четвергам

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Первый туристический поезд отправился 13 сентября из Белгорода в Прохоровку, в его составе два стилизованных вагона, сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

"Туристический поезд "Дорогой мужества", который по субботам и воскресеньям курсирует на паровозной тяге по маршруту Старый Оскол - Сараевка, отправился в первый рейс из Белгорода в Прохоровку", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пассажирами туристического поезда стали белгородские школьники, которые посетили Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле". В пути с помощью аудиогида школьники узнали об истории строительства Дороги мужества - 95-километровой железнодорожной линии Старый Оскол - Ржава, проложенной в 1943 году всего за 32 дня для снабжения войск Красной армии на Курской дуге.

В составе поезда электровоз и два стилизованных вагона. Он будет курсировать по маршруту Белгород - Прохоровка по средам и четвергам, отправляясь со станции Белгород в 08:05 мск, прибывая на остановочный пункт Музейный комплекс в 08:57 мск. В обратном направлении состав отправится в 11:49 и прибудет в Белгород в 12:35.

Экскурсионный ретро-поезд по "Дороге мужества" запустили в Белгородской области в феврале 2023 года в день освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков. Двухпутную железнодорожную линию Старый Оскол - Сараевка, получившую название "Дорога мужества", построили в 1943 году при подготовке к Курской битве для усиления действовавшей на Курском выступе однопутной железной дороги Касторная - Мармыжи - Курск - Льгов.