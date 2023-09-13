Дочь короля Норвегии выйдет замуж за американского шамана в конце августа 2024 года

По информации Agence France-Presse, королевская чета и норвежский кронпринц Хокон, брат Марты Луизы, поздравили будущих супругов и заявили, что будут "рады приветствовать Дурека Веррета в своей семье"

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Принцесса Марта Луиза, старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони, и ее жених, афроамериканец Дурек Верретт, называющим себя "потомственным шаманом", планируют связать себя узами брака в конце августа 2024 года. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление пары.

По информации агентства, бракосочетание состоится 31 августа 2024 года в норвежской деревне Гейрангер на берегу одноименного фьорда, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что королевская чета и кронпринц Норвегии Хокон, брат Марты Луизы, поздравили будущих супругов и заявили, что будут "рады приветствовать Дурека Веррета в своей семье".

Ранее сообщалось, что Марта Луиза отказалась от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за помолвки с Верреттом. После свадьбы Верретт станет членом королевской семьи, но не получит титул.

Норвежская принцесса сообщила о помолвке с Верреттом 7 июня 2022 года, что вызвало волну негодования в обществе. 47-летний гражданин США Верретт называет себя "потомственным шаманом из династии предсказателей и целителей", специализируется на нетрадиционной медицине и, по его собственным словам, "общается с духами". Он работает со многими голливудскими актрисами, как Гвинет Пэлтроу, Нина Добрев, Сэльма Блэр, Бонни Райт , а также с актером Антонио Бандерасом.