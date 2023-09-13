Под Воронежем число госпитализированных из двух очагов сибирской язвы выросло до 10

Среди них один подросток

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Количество госпитализированных из двух очагов сибирской язвы в Воронежской области выросло до 10. Среди них один подросток из села Лебединка Богучарского района.

"На данный момент в БСМП [Больнице скорой медицинской помощи] №8 находятся на лечении восемь человек из Богучарского района, у всех лабораторно подтверждена сибирская язва. В ОДКБ [Областной детской клинической больнице] №2 находится на лечении подросток из Богучарского района. Его диагноз находится на стадии уточнения. Кроме того, в БСМП №8 продолжает лечение житель Панинского района", - сообщила ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

Ранее медики сообщали, что у жителя Панинского района также подтвердили заболевание сибирской язвой.

Об очагах сибирской язвы

На сайте правительства Воронежской области 7 сентября разместили проект указа губернатора региона Александра Гусева, в котором сообщается, что в селе Лебединка выявили два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубная, 15А, а также на участке на расстоянии в 650 м от нее. В очагах предложили ввести карантин, установить в радиусе двух километров неблагополучную зону и в радиусе пяти километров - угрожаемую зону, ограничить посещение, перемещение и убой животных, продажу их продуктов.

В Воронежской области ранее выявили два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона, который ввел на нем карантин. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменили. В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин ввели до 16 ноября.