В Ейске жильцы дома, пострадавшего в катастрофе Су-34, получат ключи от квартир в ноябре

Строители осуществляют кладку наружных стен девятого этажа и внутренних перегородок

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный дом, пострадавший в результате катастрофы самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края, полностью восстановят и отремонтируют до ноября текущего года согласно плану. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор региона Сергей Власов.

"Подрядная организация продолжает аварийно-восстановительные работы, начатые в феврале этого года, сейчас строители осуществляют кладку наружных стен девятого этажа и внутренних перегородок, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в ноябре дом будет сдан, и жители получат свои ключи", - сказал Власов.

Одновременно с этим специалисты проводят внутреннюю отделку помещений и инженерные сети электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. "Делают стяжку пола, монтируют оконные и дверные блоки, на объекте задействовали более 100 строителей и три единицы техники", - пояснили в пресс-службе краевой администрации.

Многоквартирный дом в Ейске по улице Коммунистической, 20/1 пострадал в результате чрезвычайного происшествия в октябре прошлого года, когда рядом упал военный самолет Су-34. "Пострадавшую девятиэтажку решили восстанавливать, площадь работ составила около 7 тыс. кв. м, строители полностью демонтировали четыре подъезда, жильцов расселили до полного окончания работ", - заметили в пресс-службе.