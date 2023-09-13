Дом для участников программы реновации ввели в эксплуатацию в Академическом районе Москвы

Новый жилой комплекс состоит из четырех отдельно стоящих корпусов переменной этажности, которые образуют прямоугольник и формируют закрытое дворовое пространство

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Четыре корпуса для переселения участников программы реновации ввели в эксплуатацию в Академическом районе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Академический по адресу: улица Новочеремушкинская, дом 35 ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса для переселения по программе реновации. У новостройки хорошая транспортная доступность - всего в 10 минутах пешком от жилого комплекса расположена станция "Профсоюзная" столичного метро", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новый жилой комплекс состоит из четырех отдельно стоящих корпусов переменной этажности, которые образуют прямоугольник и формируют закрытое дворовое пространство.

"Всего здесь 577 квартир (однокомнатных - 93, двухкомнатных - 396, трехкомнатных - 88). Двадцать две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - отметили в пресс-службе.

Квартиры располагаются со второго этажа. Первые этажи домов - нежилые и предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части размещены: колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Также в здании установлены современные грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

"Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе нового дома установили детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, а для любителей уличного спорта - новые тренажеры, турники и брусья", - заключили в департаменте.