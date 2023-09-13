В Северной Осетии до конца 2023 года во всех районах запустят студенческие автобусы

Автобусы в другие районы будут запускать поэтапно, первый в очереди - Алагирский район

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Студенческие автобусы по льготным тарифам панируют запустить во всех районах Северной Осетии до конца года. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре республики Хазби Джидзалов.

"До конца года во всех районах республики планируется запустить студенческие автобусы, которые будут довозить студентов до учебных заведений во Владикавказе. На них при предъявлении студенческого билета или другого документа учащиеся смогут получать скидку 50% от действующего тарифа. Это инициатива главы республики Сергея Меняйло", - сказал Джидзалов.

Всего в Северной Осетии 8 районов. По словам заместителя председателя, в настоящее время начал перевозки студенческий автобус из Ардонского района. Он курсирует в рабочие дни - с понедельника по пятницу.

Автобусы в другие районы будут запускать поэтапно, первый в очереди - Алагирский район.

На обновление общественного транспорта было выделено около 2,5 млрд рублей. Ранее в правительство республики поступало много жалоб от жителей как районов, так и Владикавказа на долгое ожидание общественного транспорта. С увеличением количества общественного транспорта и разработанной модели транспортного планирования эту проблему власти надеются разрешить в скором времени.