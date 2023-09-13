В Москве на Ленинградском шоссе заменили более 230 тыс. кв. м асфальта

Как сообщили в городском хозяйстве столицы, последний раз асфальт в этом месте меняли в 2019 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Асфальт на участке Ленинградского шоссе заменили впервые за четыре года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Более 230 тыс. кв. м асфальта заменили на участке Ленинградского шоссе. Работы прошли на участке от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. Задействовали 179 специалистов и 134 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. Последний раз асфальт здесь меняли в 2019 году.

"Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. В ближайшее время нанесем дорожную разметку", - добавили в комплексе.

Ленинградское шоссе проходит через Северный и Зеленоградский административные округа, связывает столицу с городским округом Химки в Подмосковье. Магистраль является частью федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия".