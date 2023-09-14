Почти 10 тыс. посылок бесплатно отправили дальневосточники в зону СВО

Их общий вес превысил 60 тонн

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Родственники дальневосточников, находящихся в зоне специальной военной операции, с мая могут бесплатно отправлять им бандероли, сообщила ТАСС заместитель директора по операционному управлению макрорегиона Дальний Восток АО "Почта России" Елена Демина, подводя итоги работы на Восточном экономическом форуме.

"Почтовые отправления для военнослужащих в зону специальной военной операции отделения "Почты России" принимают бесплатно с 1 мая. Родственники и друзья поддерживают связь с военнослужащими - пишут письма, отправляют полезные вещи и домашние приготовления, вкладывают детские рисунки. Почтовые отправления не всегда объемные по весу - это может быть письмо или небольшая бандероль до 2 кг, но, безусловно, от этого их ценность не становится меньше. Количество посылок, отправленных с мая 2023 года в адрес дальневосточных военнослужащих, приближается к 10 тыс., их общий вес превысил 60 тонн", - сказала Демина.

Она уточнила, что больше всего отправлений выполнили в Приморье - 3 820 посылок, Хабаровском крае - 1 890 и Амурской области - 1 720.

Три четверти дальневосточных почтовых отделений находятся в сельской местности и труднодоступных районах. Благодаря инфраструктуре почты каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО. На посылке или письме необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес: Москва, 103400. "Почта России" передает посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.