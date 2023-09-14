14 сентября, 07:01

Собянин поблагодарил работников центров "Мои документы" за поддержку стандарта госуслуг

Мэр города отметил, что "Московскому стандарту госуслуг" исполнилось девять лет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы поблагодарили всех сотрудников центров "Мои документы" за поддержку "Московского стандарта госуслуг", которому исполнилось девять лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Человек на первом месте - "Московскому стандарту госуслуг" 9 лет. Его критерии предложили в свое время сами москвичи. Основной принцип заключается в том, что специалисты центров "Мои документы" не просто оформляют госуслуги, а создают дружелюбную и комфортную атмосферу для посетителей", - написал Собянин.

По его словам, сотрудники находят индивидуальный подход к каждому человеку, выслушивают, стремятся решить вопрос быстро и исходя из интересов обратившегося. Это профессионалы своего дела, ответственные и приветливые, которые с удовольствием помогают людям.

Центры "Мои документы" работают уже 12 лет. Сейчас в них предоставляют больше 280 государственных услуг. "И я благодарю всех сотрудников, которые разделяют концепцию "Московского стандарта госуслуг", задают и держат такую высокую планку", - добавил мэр. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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