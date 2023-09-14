Таиланд не исключил увеличения сроков безвизового пребывания для россиян

Кабмин страны ранее одобрил отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны

БАНГКОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиланд не исключает увеличения сроков безвизового пребывания для граждан ряда иностранных государств, в том числе России, а также дальнейшее распространение политики введения безвизового режима. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Канчана Патарачоке.

По ее словам, решение властей предоставить возможность безвизового въезда в страну для граждан Китая и Казахстана стало результатом работы Министерства иностранных дел Таиланда, которое осуществляло мониторинг туристического рынка и проводило консультации с другими ведомствами для реализации этой инициативы. "Я думаю, что есть возможности для поиска дальнейших путей распространения [визовых послаблений] и в отношении других стран, однако они все еще в процессе изучения", - сказала она, отвечая на вопрос о реализации предложения премьер-министра Таиланда Сеттхи Тхависина о предоставлении гражданам Китая, Индии и России более комфортных условий при совершении поездок в Таиланд, в том числе за счет визовых послаблений.

Таиландский кабмин в среду одобрил отмену виз для туристов из Китая и Казахстана в качестве временной меры для поддержки туристического сектора страны. Безвизовый режим для граждан Китая и Казахстана будет действовать с 25 сентября по 29 февраля 2024 года. Туристы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней.

Туристы из России могут приезжать в Таиланд без визы на срок до 30 дней. Как информировали ТАСС в Управлении по туризму королевства, более 930 тыс. граждан России посетили Таиланд с 1 января по 3 сентября этого года. В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян.