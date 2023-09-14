Горный университет в Петербурге первым перешел на новую модель образования

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в вузе появились образовательная программа базового образования, базового высшего образования и специализированного высшего образования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский горный университет с этого учебного года полностью перевел все свои образовательные программы на новые стандарты высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Таким образом, он стал первым таким вузом.

"Очень хороший результат показал Санкт-Петербургский горный университет. Он полностью уже перешел на новую модель образования, по всем без исключения специальностям и направлениям. То есть, сейчас это уже именуется образовательная программа базового образования, базового высшего образования и специализированного высшего образования", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

12 мая президент РФ подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ). Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на новые стандарты переведены 111 специальностей.