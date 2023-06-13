Хорошо забытое старое: как в России планируют внедрять новую систему высшего образования

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в 2023–2026 учебных годах в шести вузах страны. Он подразумевает замену бакалавриата базовым высшим образованием, а магистратуры — специализированным. Сроки обучения могут варьироваться и устанавливаться самими вузами.

Как пояснил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, университеты — участники эксперимента будут сами решать, какие изменения вносить в программы, а министерство будет их впоследствии обобщать и давать рекомендации другим учебным заведениям. Пилотные вузы рассказали ТАСС, как планируют менять программы, а также какие новшества ждут абитуриентов уже с нового учебного года.

Суть нововведений

Задача эксперимента — рассмотреть различные модели и возможные решения в рамках новой системы высшего образования, уточнил для ТАСС Дмитрий Афанасьев.

Проект будет реализован в Московском авиационном институте (МАИ), Университете науки и технологий МИСиС, Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), Санкт-Петербургском горном университете (СПГУ), Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете (ТГУ).

Согласно принятому документу, в новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Непосредственно высшее образование — базовое и специализированное, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Сроки обучения на разных уровнях составят:

в базовом высшем — от четырех до шести лет;

в специализированном — от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность. При этом, как сообщал глава Минобрнауки Валерий Фальков, процедура приема в вузы в новой системе практически не изменится, в частности, не коснется единого государственного экзамена (ЕГЭ) и льгот. Он пояснял, что в большей мере нововведения затронут программы магистратуры. Минобрнауки будет проводить их отбор — они сохранятся не во всех вузах.

Эксперимент рассчитан на три года. Но несмотря на это, Минобрнауки ожидает ключевые изменения уже в 2023/24 учебном году, а массовый переход на новую систему высшего образования произойдет в 2025 году. Согласно указу президента, вузы-участники должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры.

Что изменят пилотные вузы в Москве

Как рассказал ТАСС ректор МАИ Михаил Погосян, пилотный проект будет внедряться в вузе в несколько этапов. Первыми под изменения подпадут специальности группы "Авиационная и ракетно-космическая техника". "На первом этапе внедрения пилотного проекта в 2023/24 учебном году МАИ трансформирует программы в области авиационной и ракетно-космической техники на программы базового высшего образования длительностью пять с половиной лет. Мы находимся в тесном взаимодействии с предприятиями аэрокосмической отрасли по формированию новой образовательной среды и подготовке кадров под перспективные программы индустрии. Новая система образования позволит нам реализовать эти подходы и готовить команды инженеров и лидеров изменений, имеющих не только базовые знания, но и практические навыки", — сказал он.

При этом иностранные студенты получат возможность учиться как в новом, так и в текущем формате. Проректор МАИ по учебной работе Дмитрий Козорез добавил, что с 2024/25 учебного года эксперимент будет распространен и на другие группы направлений: IT, математика, прикладная механика, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика, приборостроение, материаловедение, управление, экономика и другие.

В МИСиС с нового учебного года откроют магистерские программы по IT и экономическим специальностям продолжительностью год. "Для исследовательской магистратуры мы сохраним двухгодичный срок обучения, так как он позволяет дать студентам необходимые знания для построения научной карьеры. При необходимости он может быть увеличен и до трех лет", — рассказали в вузе. Несмотря на то, что уже с этого года программы базового и специализированного образования в МИСиС будут реализовываться по новым правилам, условия приема останутся прежними. При этом с нового учебного года у выпускников специалитета появится возможность обучаться в МИСиС в магистратуре на бюджетной основе.

Ректор МПГУ Алексей Лубков рассказал ТАСС, что в новом учебном году вуз объявляет набор на программы базового высшего образования по следующим специальностям: "Русский язык, литература и история", "История, обществознание и организация воспитательной деятельности", "Иностранный язык и русский язык как иностранный", "Физика и информатика", "Начальное образование и история", "Дошкольное образование". Также по психолого-педагогическому образованию открывается прием на программу по специальности "Практическая возрастная психология". "Для нас принципиально важно восстановление в правах пятилетней подготовки специалистов. В дипломы выпускников вернется гордое слово "учитель" вместо безликого "бакалавр", — отметил он.

Программы магистратуры в вузе будут продолжительностью один или два года. Одногодичная магистратура позволит выпускникам базового высшего образования получить специализированную подготовку с расширением профессиональных возможностей. А двухлетняя даст педагогическую подготовку выпускникам непедагогических специальностей и направлений соответствующих предметных областей. "По итогам реализации проекта в 2023/24 учебном году будет проведен анализ. Возможно, в программы будут внесены необходимые коррективы, что позволит в 2025 году перейти университету полностью на новую систему высшего образования", — добавил Лубков.

Новые практики в регионах

СПГУ планирует установить срок обучения на инженерных специальностях продолжительностью пять-шесть лет. Также планируется особое внимание уделить производственной практике в вузе, которая будет составлять до десяти месяцев. "Будет осуществлен переход к подготовке специалистов с высшим образованием в течение пяти-шести лет, с последующей защитой ими дипломного проекта и присвоения им квалификации "инженер", — сообщили в вузе.

Ректор БФУ им. Канта Александр Федоров рассказал ТАСС, что в этом году для реализации пилотного проекта выбрано три разных направления: химические науки, юриспруденция и педагогика. "За каждым сформировался пул надежных партнеров — это госкорпорации, ведущие научные центры страны, лидеры в своей области. Например, специалистов-химиков мы готовим по запросу компании "Рэнера", созданной Росатомом, которая строит в Калининграде завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. По юридическому направлению мы реализуем программы при поддержке Калининградского областного суда и Арбитражного суда. Что касается педагогики, БФУ — это крупнейший центр подготовки кадров для образовательных учреждений Калининградского региона", — рассказал он. В 2024 году в пилотный проект также планируется включить программы по истории и физике.

Срок обучения на базовом уровне в вузе вырастет с четырех до пяти лет, отметил Федоров. "Мы уверены, это усилит фундаментальную и практическую подготовку студентов. Некоторые программы специализированного уровня сократятся до одного года обучения, но будут направлены на глубокую подготовку специалиста для конкретной индустрии и по запросу работодателя", — пояснил он. При этом изменений в процедуре поступления также не планируется.

Эксперимент по обновлению уровней профессионального образования в ТГУ в 2023 году будет включать 13 программ, рассказал ректор Эдуард Галажинский. Всего участниками проекта станут более 400 студентов, поступающих в вуз в 2023 году. При этом для абитуриентов с точки зрения экзаменов и профиля ничего не поменяется. Направления "Программная инженерия" и "Журналистика" будут четырехлетними и буду проходить по модели "Профессиональная школа", когда со 2–3-го курса студенты выходят на работу, продолжая учиться. Пилотными для технологических однолетних магистратур станут программы "Цифровой медиамаркетинг", "Юридическая лингвистика", "Создание технологического стартапа" и "Компьютерный инжиниринг высокоэнергетических систем". По более сложным направлениям, таким как "Фундаментальная и прикладная химия", "Мехатроника и робототехника", "Прикладная механика", "Баллистика и гидроаэродинамика", "Техническая физика", "Юриспруденция" и "Химия современных материалов и технологий", обучение будет длиться пять лет по модели "3+1+1". Первые три года студент осваивает базовое профессиональное образование, в том числе междисциплинарные знания, на четвертом курсе получает практическую подготовку на площадке индустриального партнера, а на пятом — оттачивает исследовательские навыки на реальных проектах.

"Есть направления, которые будут меняться достаточно серьезно. Например, химики и физико-техники. Там был четырехлетний бакалавриат, он будет теперь пятилетним базовым высшим. Там очень сильно добавляется проектная деятельность, практики, большие полугодовые стажировки на предприятиях-партнерах. Студенты будут включаться в профессиональную деятельность уже на ранних этапах — это третий, четвертый, пятый курсы. Система будет давать очень разные гибкие модели под разные запросы", — рассказал проректор по образовательной деятельности ТГУ Евгений Луков.

Варвара Соболева, при участии Редакции региональных новостей