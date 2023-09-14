"Одноклассники" запускают второй поток "Академии контента"

Курс будет состоять из 10 уроков и продлится месяц

Соцсеть "Одноклассники" запускает обновленную "Академию контента" - бесплатный курс для тех, кто хочет развивать личный бренд. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

"Академия контента 2.0" объединит тех, кто уже ведет свой блог, но хочет выйти на новый уровень и развить свой бренд. Курс будет состоять из 10 уроков и продлится месяц. Спикерами проекта станут эксперты в области личного бренда. Среди них - основатель женского международного сообщества "Код публичности" Ана Мавричева, блогер и телеведущая Катя Гершуни, основатель онлайн-школы "Магия Портрета" Ольга Гладкова, основатель и руководитель агентства INNOE.RU Тани Шуваева и другие.

После прохождения уроков участники смогут пройти тест на закрепление знаний. Те, кто по итогам обучения наберет не менее 25 баллов из 30, получат сертификаты на покупку техники для ведения своего блога.

Чтобы стать участникам проекта, нужно пройти регистрацию на сайте.

Прошлый поток проекта был посвящен тому, как сделать интересный контент, как снимать фото и видео. Участниками стали свыше 4,5 тыс. человек. Лучшие из них получили поддержку в развитии блога в "Одноклассниках".