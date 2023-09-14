Минск направил за рубеж более 100 просьб о помощи по делу о геноциде в годы войны

Получены доказательства, позволяющие утверждать, что "масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее", сообщил заместитель генпрокурора республики Алексей Стук

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Белоруссия направила в десятки стран свыше ста запросов об оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук на конференции "Государственная политика в сфере истории: проблемы и перспективы сохранения исторической правды и памяти".

"В ходе расследования уголовного дела о геноциде Генпрокуратурой направлены 106 просьб об оказании правовой помощи в десятки государств, в том числе о допросах лиц, которые входили в состав карательных батальонов. Среди них - Литва, Латвия, Канада, США, Великобритания, Аргентина, Бразилия, Австралия и другие страны. Просьбы об оказании правовой помощи по уголовному делу рядом стран были проигнорированы", - приводит слова замгенпрокурора агентство БелТА.

Стук проинформировал, что в ходе расследования дела получены доказательства, позволяющие утверждать, что "масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее". "Установлено, что в годы нацистской оккупации на территории Беларуси убито не менее 3 млн мирных жителей и военнопленных, угнано в немецкое рабство более 380 тыс. человек, из которых многие умерли от невыносимых условий", - сказал Стук. "Массовый характер носил и угон на принудительные работы детей. Зачастую дети использовались в качестве доноров", - добавил заместитель генпрокурора Белоруссии.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран, в частности Литва и Латвия, отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, причастных к геноциду белорусского народа в годы войны.