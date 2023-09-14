Во Внукове открыли фотовыставку с достопримечательностями Северного Кавказа

Экспозиция будет работать до конца 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка с изображением достопримечательностей Северного Кавказа открылась в международном аэропорту Внуково в Москве. Проект подготовлен совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"В международном аэропорту Внуково открылась фотовыставка "Завораживающий Северный Кавказ". Это совместный проект Северо-Кавказского федерального университета и аэропорта. <…> Выставочные стенды с двусторонним изображением пейзажей также содержат QR-код, по которому можно прочитать и послушать рассказ о каждой фотографии", - говорится в сообщении.

На выставке представлены снимки, которые предоставили 16 фотохудожников Северного Кавказа. "Аэропорт Внуково готов укреплять партнерские отношения с коллегами из других регионов нашей многонациональной страны, а также создавать уникальную площадку для поддержания культурных и деловых связей. Мы надеемся, что эта выставка станет новым стимулом для развития туризма в крае горных хребтов, целебных источников и легенд - Северном Кавказе", - цитирует пресс-центр директора по производству АО "Международный аэропорт "Внуково" Дмитрия Хартуняна.

Для выставки подобраны самые необычные ракурсы достопримечательностей. "Уверены, что благодаря такому партнерскому проекту с аэропортом Внуково большое количество людей в нашей стране смогут увидеть Северный Кавказ. Мы, со своей стороны, как опорный университет региона развиваем кадровый потенциал туристической отрасли, чтобы в арсенале маршрутов для путешествий Северный Кавказ стал важной точкой притяжения", - прокомментировал ректор вуза, председатель отделения Русского географического общества в Ставропольском крае Дмитрий Беспалов.

Выставка будет работать до конца 2023 года. "У всех нас есть уникальная возможность - увидеть Северный Кавказ еще до того, как купим туда билет и ступим на трап самолета. В экспозицию вошли все семь регионов и их красоты - озера и ледники, ущелья и пики гор, альпийские луга и заснеженные склоны", - отметил заместитель генерального директора АО "Кавказ РФ" Рустам Тапаев.

Генеральным партнером фотовыставки выступила компания Кавказ.РФ.