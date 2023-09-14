14 сентября, 14:38
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

Роскосмос показал снимок из космоса севшего в поле самолета в Новосибирской области

Фото сделано со спутника "Канопус-В"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал снимок самолета Airbus A320, совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Фото размещено в официальном Telegram-канале госкорпорации.

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Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

"Снимок района аварийной посадки самолета Airbus А320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи - Омск. Фото со спутника "Канопус-В", - говорится в комментарии к изображению, на котором видно воздушное судно.

12 сентября самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку, направлялся из Сочи в Омск и ранее запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Позже в ГУ МЧС сообщили, что судно село на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. 

Теги:
РоссияКосмосЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
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