В центре знаний "Машук" осенью впервые пройдет масштабное обучение спортивных тренеров

Тренеры будут практиковаться не только в боевых искусствах, но и в образовательных и других активностях

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Участники Российского союза боевых искусств осенью впервые пройдут обучение в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Российского общества "Знание" и директор центра знаний "Машук" Антон Сериков.

"Мы запускаем для себя новую целевую аудиторию и вместе с Российским союзом боевых искусств мы проведем большую образовательную программу для спортивных тренеров. "Машук" учит тех, кто учит. В этом смысле спортивные тренеры являются одними из самых мощных наставников, которые влияют на становление личности", - сказал Сериков.

Он уточнил, что обучение пройдет осенью. "Это будет первый раз. Российский союз боевых искусств готов привезти к нам большое количество людей из всех боевых федераций нашей страны. Я думаю, что порядка 250 человек мы привезем", - добавил собеседник агентства.

По его словам, тренеры будут практиковаться не только в боевых искусствах, но и в образовательных и других активностях.