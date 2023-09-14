В Северной Осетии выделили дополнительные 50 млн рублей на лекарства льготникам

По словам губернатора республики Сергея Меняйло, новое поступление препаратов для пациентов с сахарным диабетом ожидается в течение 10 дней

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили дополнительные 50 млн рублей на закупку льготных лекарств. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"20 млн рублей на закупку льготных лекарств уже выделено. Принято решение о выделении дополнительно еще 50 млн рублей. Новое поступление препаратов для пациентов с сахарным диабетом ожидается в течение 10 дней. Все, кому положены лекарства, будут ими обеспечены", - говорится в сообщении.

Он отметил, что лекарственное обеспечение людей с диабетом и онкозаболеваниями является острым вопросом в республике. Проблема с дефицитом средств на лекарства возникает каждый год. "[...] она не новая и прогнозируемая. Конечно, ответственные лица профильных структур должны держать вопрос на постоянном контроле", - отметил Меняйло.