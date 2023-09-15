Вильфанд спрогнозировал "очаг тепла" в регионах Урала и Западной Сибири

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура в этих регионах будет на 4-7 градусов выше нормы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Температура на 4-7 градусов выше нормы прогнозируется в регионах Уральского федерального округа и юга Западной Сибири в ближайшие дни. Эти регионы окажутся в "очаге тепла", сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С субботы очаг тепла смещается к Красноярскому краю, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областям, где температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Там будет продолжение лета - температура выше 20 градусов. Очаг положительных аномалий также будет в Уральском федеральном округе, где температура будет на 4-7 градусов выше нормы. Например, в Свердловской области в ближайшие дни ожидается до плюс 22-24 градусов", - сообщил он.

Однако ночи в этих регионах будут прохладными, местами с заморозками, так как в них устанавливается антициклональный режим погоды. В такие периоды почва сильно охлаждается в темное время суток, отметил Вильфанд.