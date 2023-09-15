Опрос: большинство работодателей РФ уделяют недостаточно внимания здоровью сотрудников

Такое мнение выразили 62% работающих россиян

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Большинство (62%) россиян считают, что их работодатель уделяет недостаточно внимания здоровью сотрудников. Из типовых программ здоровьесбережения треть работников выбрали бы санаторно-курортное лечение, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ и группы компаний "Медскан", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти две трети работающих россиян (62%) считают, что их работодатель уделяет недостаточно внимания здоровью сотрудников. 28% говорят, что в их компании совсем не уделяется внимание здоровью сотрудников, а 34% - что его явно недостаточно", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что чаще на недостаток внимания работодателя к здоровью сотрудников жалуются женщины (66% против 58% мужчин), люди от 35 до 44 лет (71%), жители городов (63%) и работники с относительно невысокой зарплатой (82%).

При этом треть россиян (33%) довольно высоко оценивают заботу работодателя о своем здоровье. Из них 26% указали, что в их компании этим вопросам уделяется достаточно внимания, а 7% - что для работодателя здоровье сотрудников имеет первостепенное значение.

Программа или компенсация

Согласно итогам опроса, если бы сотрудники могли выбирать, то 69% сделали бы выбор в пользу профилактических программ, помогающих укрепить здоровье, а 28% предпочли бы получить материальную выплату в аналогичном размере, которой они могли бы распорядиться по своему усмотрению.

Из типовых программ здоровьесбережения наиболее предпочтительным для россиян оказалось санаторно-курортное лечение за счет предприятия (29%). 23% выбрали бы оформление полиса ДМС, дающего возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в частной поликлинике, 11% - корпоративные фитнес-программы, а 6% предпочли бы возможность участия в прочих программах оздоровления за счет работодателя.

"Для сохранения и развития трудового потенциала, своей привлекательности как работодателя, наиболее полного раскрытия физического, интеллектуального, творческого потенциала в коллективе, работодателю следует занять более активную позицию и задуматься над тем, что он может предложить сотрудникам в дополнение к денежной компенсации. Предпочтения самих работников по видам возможных здоровьесберегающих инструментов сильно разнятся по географии, возрастным группам, среди работников разного пола и возраста. Это говорит о том, что работодателям следует дифференцировать мотивационную систему сотрудников, исходя из состава и предпочтений работников", - приводят в исследовании слова заместителя генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова.

Опрос провели в августе 2023 года среди 1 600 трудоустроенных россиян из всех федеральных округов России.

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