Зарплатные предложения курьерам и водителям летом выросли на 17-20%

Они также выросли у грузчиков, бухгалтеров, администраторов, продавцов и операторов call-центра

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Средние зарплатные предложения у курьеров и водителей летом этого года выросли на 17-20% по сравнению с летом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру" и сервиса по работе с самозанятыми "Подработка", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили самые популярные вакансии в первом полугодии 2023 года, на которые чаще всего откликались желающие подрабатывать.

"Самый заметный рост средних зарплатных предложений наблюдается у водителей. Их возможный доход летом 2023-го достигал в среднем 81 тыс. рублей в месяц по сравнению с 75 тыс. за аналогичный период прошлого года. Зарплаты у курьеров и водителей летом 2023 года выросли на 17-20% по сравнению с летом 2022 года", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что курьерам предлагают в среднем 70 тыс. в месяц. Средний прирост заработных предложений в вакансиях с подработкой составил 10%.

Согласно итогам исследования, также выросли зарплатные предложения у грузчиков - 42 тыс. в месяц в 2022 году и 50 тыс. рублей в 2023 году, бухгалтеров - 38 тыс. рублей в 2022 году и 50 тыс. в 2023 году, администраторов, продавцов и операторов call-центра - от 35 до 42 тыс. рублей в 2022 году и от 40 до 50 тыс. в этом году.

"Услуги доставки пользуются популярностью по всей стране, и компании, которые их предоставляют, испытывают дефицит курьеров, усиливаемый снижением потока трудовой миграции. Для того, чтобы привлечь новых сотрудников, работодатели повышают зарплаты, а также приглашают на работу самозанятых, временно закрывая потребность в новых кадрах", - цитируют в сообщении операционного директора сервиса "Подработка" Александра Ветеркова.