На Камчатке начался отопительный сезон

Как сообщили в региональном правительстве, тепло пришло в дома жителей 16 населенных пунктов

ТАСС, 15 сентября. Отопительный сезон стартовал на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. Отопление получают потребители 16 населенных пунктов.

"На Камчатке в 16 из 55 населенных пунктов начался отопительный сезон. В регионе теплоснабжение уже осуществляется в Карагинском, Пенжинском, Олюторском, Тигильском, Усть-Камчатском, Соболевском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о начале подачи теплоснабжения муниципалитеты принимают исходя из среднесуточной температуры воздуха. Отопительный сезон может начаться, если она продержится на отметке плюс 8 градусов и ниже в течение пяти дней.