Сервисом обратной связи на портале "Моя новая семья" воспользовались свыше 1 тыс. горожан

Пользователей интересовали нюансы вступления в приемное родительство, совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, разрешение споров между родителями, связанных с воспитанием детей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты соцзащиты города Москвы ответили более чем на 1 тыс. вопросов москвичей через портал "Моя новая семья". Большая часть обращений была связана с вопросами опеки, сообщается на портале мэра Москвы.

"На сайте собрана самая полная информация для приемных родителей и тех, кто только планирует ими стать, а также для выпускников центров содействия семейному воспитанию и людей, интересующихся темой помощи детям-сиротам. При этом если у посетителя портала остались какие-либо вопросы, он может воспользоваться сервисом обратной связи и оперативно получить ответ специалистов", - говорится в сообщении.

Пользователей интересовали нюансы вступления в приемное родительство, совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, разрешение споров между родителями, связанных с воспитанием детей. Возможностью консультации воспользовались уже состоявшиеся усыновители или опекуны, те, кто планирует ими стать, выпускники центров содействия семейному воспитанию и приемных семей. На втором месте по количеству обращений - вопросы о работе школ приемных родителей, на третьем - о консультации специалистов регионального банка данных детей-сирот.

Также помощь получили приемные семьи, которым требовались услуги служб сопровождения, выпускники центров содействия семейному воспитанию, интересовавшиеся вопросами получения жилья от города или оформления льгот и выплат, а также неравнодушные москвичи, желающие внести свой вклад в дело поддержки детей-сирот. Специалисты обрабатывали все обращения, даже если они не относились к сфере опеки и попечительства напрямую. Кроме этого, на портале "Моя новая семья" размещено много материалов, представленных в самых разных формах - это различные интерактивные сервисы и памятки, видеоролики и лендинги, тематические статьи.