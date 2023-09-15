МВД РФ: недружественные страны разжигают русофобию на постсоветском пространстве

Как отметили в ведомстве, в этих условиях вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Страны коллективного Запада для раскачивания ситуации на постсоветском пространстве разжигают русофобию и искажают историю, результатом чего является неприятие мигрантами российских законов, что приводит к рискам их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ в городе Туркестане в Казахстане.

"Ни для кого не секрет, что основным оружием коллективного Запада на постсоветском пространстве является разжигание русофобии и искажение истории. Результаты данной работы зачастую выражаются в неприятии мигрантами законов Российской Федерации, несогласии с ее политикой. Это создает дополнительные риски для их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность. Рассматриваем борьбу с данными проявлениями в качестве приоритетного направления сотрудничества", - процитировали министерства в пресс-центре ведомства.

Колокольцев отметил, что в условиях беспрецедентного давления Запада на союзников России вопросы обеспечения безопасности становятся ключевыми для сохранения региональной стабильности. По его словам, украинский кризис, бенефициаром которого являются в первую очередь США, показывает, как работа западных партнеров способна расшатать основы государства, вбить клин между носителями различных языковых и культурных ценностей.

Министр отметил, что в современных условиях очевидной становится необходимость формирования многополярной модели мироустройства, которая подразумевает все большее влияние международных организаций, подобных ШОС и БРИКС, представляющих альтернативу западным объединениям. "Колокольцев предложил активизировать участие представителей МВД стран СНГ и БКБОП в мероприятиях по вопросам противодействия криминальным угрозам на площадках указанных структур", - добавили в ведомстве.

Также российский министр отметил, что традиционно важное место в развитии сотрудничества правоохранительных органов Содружества занимает реализация межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью. Сейчас ведется активная работа над ее новой редакцией, рассчитанной на 2024-2028 годы. Вместе с тем Колокольцев отметил положительные результаты проведенного в марте этого года первого этапа операции "Розыск". "На территории России задержано 256 преступников, разыскиваемых министерствами внутренних дел иностранных государств. Партнерами задержано 181 лицо, объявленное в розыск по инициативе российских правоохранительных органов", - сказал он.

По итогам заседания участники подписали ряд документов.