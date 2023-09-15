Полпред в ЮФО поручил губернаторам максимально поддержать отделения ДОСААФ в округе

Владимир Устинов также отметил неудовлетворительную работу отделений на муниципальном уровне по проведению военно-патриотических мероприятий и финансовые нарушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Главы регионов Южного федерального округа (ЮФО) должны оказать максимальную поддержку отделениям ДОСААФ, которые сейчас недостаточно оснащены для обучения призывников. Об этом заявил полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.

"Региональная сеть 72 образовательных организаций ДОСААФ в округе несовершенна и слабо оснащена. <...> Практически все территориальные организации ДОСААФ на территории нашего округа имеют ненадлежащее техническое оснащение для обучения призывников. Большинство местных структур ДОСААФ России лишены возможности получения региональной субсидии. Это серьезным образом ограничивает развитие программ деятельности организаций и сводит их работу к формальному, статистическому отчету. Прошу глав регионов изучить этот вопрос и оказать максимальную поддержку образовательным организациям ДОСААФ в субъектах Российской Федерации нашего округа", - сказал Устинов на заседании совета при полпреде, которое было посвящено совершенствованию допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.

Устинов также отметил неудовлетворительную работу отделений ДОСААФ на муниципальном уровне по проведению военно-патриотических мероприятий и финансовые нарушения.

"В 2020-2022 годах на подготовку одного водителя транспортных средств категории "С" Министерством обороны России для ДОСААФ выделялось 45 тыс. 105 рублей. Вместе с тем в образовательной организации ДОСААФ России в Южном федеральном округе из расчета на подготовку одного водителя поступило не более 26 тыс. рублей, то есть половина. Обстоятельства, ставшие причиной недополученного финансирования по указанной образовательной услуге должны стать поводом для серьезного разбирательства контролирующими надзорным органом, в первую очередь прокуратуры", - уточнил полпред.

Подобные нарушения, по словам Устинова, привели в том числе к низкому уровню зарплат преподавателей и инструкторов и текучке кадров, из-за чего сроки подготовки курсантов были сорваны, а программа - недостаточно освоена.