На Юге России выявили недостатки в финансировании патриотических программ

В Волгоградской области, в частности, долгое время не создавался координационный совет по вопросам военно-патриотического воспитания, а когда он появился, то почти за год его существования не провели ни одного заседания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Недостатки в распределении финансирования программ по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи выявили в нескольких регионах Юга России. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

"Недопустимым является бездействие должностных лиц в принятии программ по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи и их финансировании в Краснодарском крае, Севастополе. Вызывают удивление решения органов власти в сфере образования Волгоградской области, по которым в 2022 году ежегодные пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов были профинансированы за счет средств на организацию летнего детского отдыха. А расходы по допризывной подготовке и деятельности регионального центра "Авангард" в сумме 21 млн рублей были перераспределены на иные цели", - сообщил Устинов на заседании Совета при полномочном представителе президента России в ЮФО, посвященного вопросам совершенствования работы органов госвласти и местного самоуправления по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

По словам Устинова, долгое время в Волгоградской области не создавался координационный совет по вопросам военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания и допризывной подготовке граждан при высшем должностном лице субъекта.

"Сейчас ситуация формально исправлена. Но за почти год с момента создания не проведено ни одного заседания совета", - добавил он.