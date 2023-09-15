Петербург отметит День туризма ярмаркой "Натуральное путешествие" в центре города

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что посетителей ждет большая программа с развлечениями, лекториями и мастер-классами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург отметит Всемирный день туризма многодневным фестивалем-ярмаркой "Натуральное путешествие" на Манежной площади, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма. Праздник, который состоится в последнюю декаду сентября, задуман как "маленькое путешествие по Серебряному ожерелью России", объединяющему 11 регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

"С 22 сентября по 1 октября Петербург откроет для всех жителей и гостей окна на Северо-Запад нашей страны. Всемирный день туризма город отметит фестивалем-ярмаркой "Натуральное путешествие" на Манежной площади. На ней будут представлены гастрономические специалитеты, изделия местных умельцев, продукция фермерских хозяйств - то, из чего складывается разнообразная мозаика регионов Серебряного ожерелья России", - рассказали в комитете, который вступает организатором события совместно с Комитетом по промышленной политике Санкт-Петербурга.

Как отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, посетителей ждет большая и интересная программа с развлечениями, лекториями, мастер-классами. "Ярмарка Северной столицы - это маленькое путешествие по Серебряному ожерелью России. Каждый сможет получить впечатления о регионах в концентрированном виде, выбрать направление на будущее и потом отправиться туда для более подробного знакомства", - приводятся его слова в сообщении.

Действия фестиваля-ярмарки развернутся как на главной сцене, так и на отдельных участках Манежной площади. По выходным свои представления будут показывать артисты уличных театров, а вечерами для гостей будут выступать джазовые и кавер-коллективы. Среди участников - певец и композитор Игорь Корнелюк и кавер-группа "ФСБ". У каждого выходного дня, приходящегося на время ярмарки, будет свой акцент: от историко-культурного до образовательного. А 27 сентября на Манежной площади торжественно отметят Всемирный день туризма.

В комитете пояснили, что место проведения фестиваля-ярмарки выбрано не случайно: в конце XIX века в Манеже проводились выставки продукции фермерского и сельского хозяйства под эгидой Императорского Российского общества садоводства и Русского общества птицеводства.

Серебряное ожерелье России - межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих 11 регионов СЗФО, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он реализуется с 2012 года. В 2023 году столицей Серебряного ожерелья стал город Сольвычегодск Архангельской области.