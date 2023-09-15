В Госдуме предложили установить 27 июля днем памяти детей, погибших в новых регионах

Депутаты отметили, что в целях "увековечивания памяти погибших детей - жертв войны в Донбассе" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 июля 2022 года подписал указ об установлении памятной даты в этот день

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов КПРФ во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной внесла на рассмотрение палаты законопроект об установлении в РФ 27 июля дня памяти детей - жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях. Документ размещен в думской базе данных.

Авторы инициативы предлагают дополнить статью 1.1 закона "О днях воинской славы и памятных датах России" положением, согласно которому "27 июля [установлен] "День памяти детей - жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях".

Депутаты отметили, что в целях "увековечивания памяти погибших детей - жертв войны в Донбассе" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 июля 2022 года подписал указ об установлении памятной даты 27 июля - Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе.

"Представляется целесообразным перенять этот опыт и транслировать его на всю территорию РФ. После вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации день памяти детей, погибших на Донбассе и в других регионах, необходимо учредить в России на федеральном уровне", - считают авторы инициативы.