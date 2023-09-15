Российская таможня не отмечает роста потока автомобилей на границе РФ с Финляндией

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили о штатной работе пунктов пропуска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Таможенники не фиксируют роста потока автомобилей и очередей на въезд в Финляндию накануне введения этой страной ограничений для въезда и ввоза машин с российскими номерами. Пункты пропуска работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"За последние сутки (с 8:00 14 сентября по 8:00 15 сентября) через автомобильные пункты пропуска Выборгской таможни по направлению выезда из РФ проследовало 546 легковых транспортных средств. Из них зарегистрированных в РФ - 134 автомобиля. Выборгская таможня планирует уведомлять выезжающих граждан о запрете с финляндской стороны въезда на легковых автомобилях, зарегистрированных в РФ", - рассказали в пресс-службе.

Таможенники также отметили, что за последние сутки границу на въезд в Финляндию пересекли на 30-40% меньше автомобилей, чем обычно. Пункты пропуска таможни работают в штатном режиме, со своей стороны российские таможенные органы не вводят новых ограничений.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен объявила о введении запрета на въезд в Финляндию зарегистрированных в РФ легковых автомобилей с полуночи 16 сентября. Ограничение не будет распространяться на легковые автомобили российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

Аналогичные ограничения уже ввели Латвия, Литва и Эстония. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, в среду эстонская сторона не пропустила через границу автомобиль гражданина Литвы с российскими номерами на пограничном пункте "Нарва".

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.