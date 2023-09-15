В Казахстане приостановили работу сервисы по спутниковому телевещанию

Причиной стали проблемы с космическим аппаратом связи KazSat-3

АСТАНА, 15 сентября. /ТАСС/. Работа нескольких сервисов по спутниковому телерадиовещанию временно приостановлена в Казахстане из-за проблем с космическим аппаратом связи KazSat-3. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"15 сентября в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, национальный оператор АО "Республиканский центр космической связи" совместно с разработчиком космического аппарата АО "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" восстанавливает работу указанных сервисов.

По данным пресс-службы АО "Казтелерадио", в связи с нештатной ситуацией на спутнике KazSat-3 часть казахстанских и зарубежных телеканалов в пакетах оператора OtauTV оказались недоступны. При этом государственные телеканалы, использующие спутник KazSat-2, транслируются в штатном режиме.