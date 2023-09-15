В Петербурге намерены усилить контроль за качеством продуктов в сервисах доставки

Продукцию будет тестировать Центр контроля качества товаров, работ и услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге усилят контроль за качеством продуктов после инцидента с массовым отравлением жителей готовой едой из доставки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга прошла встреча с представителями крупнейших сетей по доставке продуктов и других участников рынка. Целью встречи стал поиск дополнительных способов защиты жителей от некачественных продуктов питания и готовой пищевой продукции, а также организация профилактических противоэпидемических мероприятий в дополнение к комплексу мер, реализуемых Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении.

Планируется проводить периодический мониторинг продукции поставщиков крупнейших сервисов доставки. Тестирование будет проводить Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Предполагается, что тестирование будет проводиться не только после обращения жителей, но и в рамках соглашения с маркетплейсами.

Приморский районный суд Петербурга приостановил деятельность компании АО "Грин Бокс" на 60 суток после отравления 274 человек.

По последним данным, как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат" в Петербурге, достигло 274 человек, в стационарах находятся 137 из них, в том числе три ребенка. У 58 заболевших обнаружена Salmonella.