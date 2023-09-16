В ЕС оштрафовали TikTok на €345 млн за недостаточную защиту данных несовершеннолетних

Управление комиссара по вопросам защиты персональных данных Ирландии указало на то, что настройки личного профиля по умолчанию делали его публичным

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Китайская соцсеть TikTok получила в ЕС штраф в размере €345 млн за нарушение законов об обеспечении безопасности личных данных несовершеннолетних. Об этом объявило управление комиссара по вопросам защиты персональных данных Ирландии.

"Тот факт, что настройки личного профиля по умолчанию делали его публичным, создавал несколько потенциальных рисков для детей младше 13 лет, получивших доступ к платформе", - говорится в решении.

Управление комиссара также указало, что приложение TikTok подталкивало пользователей выбирать менее жесткие настройки приватности при регистрации и загрузке видео. Было подчеркнуто, что это делалось с помощью так называемых темных паттернов (dark patterns) - особенностей интерфейса и работы приложения, из-за которых пользователю легче совершить действия, противоречащие его интересам.

Речь идет о нарушениях, отмеченных в период с 31 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. Представители TikTok не согласились с решением регулятора и суммой штрафа, указав на то, что перечисленные нарушения были устранены еще до начала расследования в сентябре 2021 года.

Управление комиссара по вопросам защиты персональных данных Ирландии осуществляет свою деятельность в соответствии с Общим регламентом по защите данных, вступившим в силу в ЕС в 2018 году. Он позволяет регулятору штрафовать нарушителей на суммы, достигающие 4% от их глобальной выручки. Функции общеевропейского регулятора были возложены на ирландскую структуру в силу того, что европейские представительства большинства крупных технологических компаний находятся в Дублине из-за предоставляемых им Ирландией налоговых преференций.

Ранее руководство Евросоюза лишило сотрудников Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента права устанавливать TikTok на служебные устройства. Власти нескольких стран, в том числе Бельгии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и Чехии также не позволяют госслужащим иметь приложение на корпоративных телефонах. По данным американского телеканала CNN, власти более чем половины штатов США частично или полностью запретили использование TikTok на служебных устройствах из-за опасений, что данные их владельцев могут оказаться в распоряжении Пекина. По оценкам американских спецслужб, китайская социальная сеть представляет угрозу национальной безопасности.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance. Число активных пользователей платформы превышает 1 млрд, ее приложение было загружено больше 3 млрд раз.