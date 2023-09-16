В Мытищах открыли мемориал, посвященный сотрудникам санэпидслужбы РФ

Его установили на территории ФБУН "Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мемориал "Ученым, врачам и сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы - защитникам Отечества" открыт в Мытищах к 101-летию санэпидслужбы России.

"Сотрудники, родственники сотрудников санитарно-эпидемиологической службы сегодня плечом к плечу со всей страной находятся на передовой специальной военной операции, работают в новых регионах нашей страны. Защищая как на передовой, так и в тылу, как и было в период Великой Отечественной войны. К сожалению кого-то нет, кто-то ранен, но главное, что сотрудники <...> всегда были преданы своей стране", - отметила на церемонии открытия вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мемориал ученым, врачам и сотрудникам государственной санитарно-эпидемиологической службы открыли на территории ФБУН "Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора в Мытищах.

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в новых регионах сейчас работают сотрудники из трех противочумных институтов. "Работают <...> с лета прошлого года, вахтами испытывая все особенности сегодняшней ситуации. У нас нет ни одного отказа и ни одного сомнения в том, что надо ехать и надо работать. Сегодня они описали все очаги природные, которые там есть, это же экспедиционная работа, в тех условиях, в которых они там сегодня работают. Мы сформировали там все наши подразделения", - отметила она.