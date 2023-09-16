На юге Франции ввели ДНК-паспорт для собак

Мэрия таким образом надеется привлечь к ответственности хозяев животных, которые не убирают за питомцами после выгула на улице

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти города Безье на юге Франции вводят обязательное внесение в базу данных ДНК собак, чьи хозяева проживают в центральных районах города. Таким образом мэрия надеется привлечь к ответственности любителей животных, которые не убирают за питомцами после выгула на улице.

"С начала учебного года Безье будет экспериментировать с генетической идентификацией собак в центре города, чтобы эффективно бороться с собачьими экскрементами, которых все еще слишком много на наших улицах", - говорится на сайте городской администрации.

16 сентября завершается кампания по бесплатному забору проб ДНК у собак, после которой владельцам выдают сертификат. В будущем собачникам придется делать эти сертификаты за свой счет у ветеринара. Свой "паспорт ДНК" они получат в течение месяца после процедуры. Примечательно, что мера касается только собак - о кошках, домашних свиньях, ящерицах и других менее распространенных питомцах, которых теоретически можно выгуливать на улице, на сайте мэрии не говорится.

Выгул собак без этого документа грозит жителям центральных районов города штрафом в €38, исключение сделают лишь для туристов. Карта, где обозначена зона контроля, опубликована на сайте мэрии Безье. Если же муниципальные служащие обнаружат на улице экскременты, они отдадут их на исследование в лабораторию, где планируется по ДНК вычислить владельца животного и наказать его штрафом в размере уже €122.

"Нужно принимать меры, и не только в Безье. Это касается всех коммун, мы должны наказывать людей, чтобы они вели себя прилично", - заявлял в июле радиостанции France Bleu мэр города Робер Менар.

Свою борьбу за чистоту улиц Менар ведет с 2014 года, когда он возглавил городскую администрацию. Соответствующий указ был подготовлен его командой и опубликован в мае 2023 года. В течение двух месяцев, до 13 июля он не был никем оспорен, следовательно, вступил в силу. Как сообщала радиостанция, эксперимент планируется проводить до 2025 года. Однако дата, с которой планируется выписывать штрафы недисциплинированным владельцам животных, пока не названа. По данным мэрии, ежегодно на уборку с улиц собачьих экскрементов выделяется €80 тыс. Кроме того, власти ежегодно выделяют средства на обеспечение уличных диспенсеров 300 тыс. бесплатных пакетиков.